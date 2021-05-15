Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için gündemine yıldız ismi almıştı. Kanarya'ya o isimden iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'a yenilerek şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe, ligdeki son maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Takımın sezon içerisinde en çok sorun yaşadığı mevkilerin başında gelen stoper bölgesine takviye yapılması için harekete geçilmişti.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Arsenal'in Brezilyalı oyuncusu David Luiz olmuştu. Yıldız isimden iyi haber geldi.