15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için gündemine yıldız ismi almıştı. Kanarya'ya o isimden iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği 'a yenilerek şampiyonluk umutlarını azaltan , ligdeki son maçında 'la karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

Takımın sezon içerisinde en çok sorun yaşadığı mevkilerin başında gelen bölgesine takviye yapılması için harekete geçilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de 'in Brezilyalı oyuncusu olmuştu. Yıldız isimden iyi haber geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

basınından 'te yer alan habere göre 34 yaşındaki deneyimli , yönetimiyle görüşerek sezon sonunda ekibinden ayrılacağını bildirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

Bu sezon formasıyla toplam 30 karşılaşmada görev alan , 56 kez de formasını giydi.

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