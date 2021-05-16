16 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları doğrultusunda transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler gündemine iki yıldız ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)



Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , daha önce 'de forma giyen 2 oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen 2 ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

Transfer çalışmalarını sürdüren , Samatta'yı isteyen 'ten orta sahada oynayan 'yı talep etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

'nde Pekin Gouan'da top koşturan eski Bursasporlu golcü da 'nin radarında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...

'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Bakambu, 'nin en çok para kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

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