Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu...
Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları doğrultusunda transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler gündemine iki yıldız ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen 2 ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'yı isteyen Genk'ten orta sahada oynayan Theo Bongonda'yı talep etti.
Çin Ligi'nde Pekin Gouan'da top koşturan eski Bursasporlu golcü Bakambu da Fenerbahçe'nin radarında.
Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Bakambu, Çin Ligi'nin en çok para kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.
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