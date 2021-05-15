Son dakika spor haberleri: Şampiyonun kasası dolacak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 42. ve son haftaya girilirken, cumartesi günü oynanacak maçların ardından sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım belli olacak. Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanla, Fenerbahçe ise 79 puanla şampiyonluk iddiasını sürdürürken, sezonu zirvede tamamlayan takımın kasası dolacak. Mutlu sona ulaşmaları durumda Beşiktaş 230, Galatasaray 260, Fenerbahçe ise 245 milyon TL'yi kasasına koyacak.

Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerse, "ayakbastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayakbastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek. Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğu olan siyah-beyazlılar 63, 19 şampiyonluğu olan sarı-lacivertliler ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Mutlu sona ulaşmaları durumunda Kara Kartal yaklaşık 230, sarı-lacivertliler ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.

10 KİLOYU KALDIRACAKLAR

Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyu 74 cm. Toplam ağırlığı 10 kilo 300 gram. Kupanın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama. Şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı asırlardır Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı. Mutlu sona ulaşacak takım, şampiyonluk kupasına evinde düzenlenecek törenle kavuşacak.

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