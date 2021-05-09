Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı! Yola devam edilecek mi?
Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde, Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu hakkında karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un istifası sonrası teknik direktörlük için dünya çapında iki isim ile görüşme yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu bu konudaki son kararını verdi.
WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Ajansspor'un haberine göre, Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı. Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, Emre Belözoğlu'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.
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