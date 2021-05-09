Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı! Yola devam edilecek mi?

Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un istifası sonrası teknik direktörlük için dünya çapında iki isim ile görüşme yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu bu konudaki son kararını verdi.

WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ajansspor'un haberine göre, Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı. Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, Emre Belözoğlu'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.

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