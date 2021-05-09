09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı! Yola devam edilecek mi?

F.Bahçe'den Belözoğlu kararı! Yola devam edilecek mi?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

'de bitime 2 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren 'de, yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde, ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen hakkında karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de, 'un istifası sonrası teknik direktörlük için dünya çapında iki isim ile görüşme yapan Başkan ve yönetim kurulu bu konudaki son kararını verdi.

WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ

'un haberine göre, Başkan Ali Koç önce Arsene ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da bırakacağını açıklayan ile de detaylı görüşmeler yapıldı. Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, 'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.

Saha içinde ilginç diyalog! haberin devamı

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