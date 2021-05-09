09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 maç kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, 35 milyon TL'yi kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

, Ocak 2019'da 3,5 milyon Euro (35 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 'ı sezon başında 'ya kiralık göndermişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...

İki kulüp arasındaki anlaşmada 26 yaşındaki 'ın 30 resmi maça çıkması halinde 'nın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmesi yönünde bir madde bulunuyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...

, bugün 'nın ile yaptığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 30. resmi maçına çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...

Sloven futbolcu bu maçla birlikte 28 lig, 2 de karşılaşmasında forması giymiş oldu. bu maçlarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...

"ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 3,5 MİLYON EURO"

Hürriyet'in haberine göre; ile 'nın için 30 maç şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle ilgili iki kulüpten de resmi açıklama yapılmamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...

Sözleşmeyle ilgili çıkan haberlerde zorunlu satın alma olması halinde 'nın 'ın bonservisi için 'ye 3,5 milyon Euro (35 milyon TL) ödeyeceği belirtilmişti.

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