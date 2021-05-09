Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! 35 milyon TL...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 maç kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, 35 milyon TL'yi kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ocak 2019'da 3,5 milyon Euro (35 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc'ı sezon başında Genoa'ya kiralık göndermişti.
Sloven futbolcu bu maçla birlikte 28 lig, 2 de İtalya Kupası karşılaşmasında Genoa forması giymiş oldu. Zajc bu maçlarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.
"ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 3,5 MİLYON EURO"
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile Genoa'nın Zajc için 30 maç şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle ilgili iki kulüpten de resmi açıklama yapılmamıştı.
Sözleşmeyle ilgili çıkan haberlerde zorunlu satın alma olması halinde Genoa'nın Zajc'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro (35 milyon TL) ödeyeceği belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig