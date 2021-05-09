Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçında ilginç diyalog! "Ozan Tufan arkadaşlarına..."

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul da Sabah Sporu programında zorlu mücadeleyi değerlendirdi. Kul, saha içinde yaşanan o ilginç diyaloğu aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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