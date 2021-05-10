10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega Al Hilal'e transfer oldu

Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Transferi resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Son dakika spor haberleri... Suudi Arabistan ekibi , ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Malili forvet Moussa Marega'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Moussa Marega'nın yeni takımı belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi , Malili golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.

2017 yılından bu yana Porto'da forma giyen Marega, bu sezon çıktığı 45 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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