10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega Al Hilal'e transfer oldu
Son dakika spor haberleri... Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Malili forvet Moussa Marega'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Moussa Marega'nın yeni takımı belli oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Malili golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.
2017 yılından bu yana Porto'da forma giyen Marega, bu sezon çıktığı 45 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
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