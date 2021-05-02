Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas sevgilisi Kiveli Marda'ya evlenme teklif etti
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirdiği Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sevgilisi Kiveli Marda'ya evlenme teklif etti.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitrios Pelkas, dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Yunan futbolcu, sevgilisi Kiveli Marda'ya evlenme teklif etti. Marda sosyal medya hesabından, romantik anların fotoğrafını paylaştı.
Kiveli Marda yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
Hayatta olabilecek en muhteşem şeylerden biri sizi her şeyinizle gören ve daha azı olmanıza izin vermeyecek birini bulmaktır. Ne olursa olsun sizi seven ve destekleyen biri... Ve onun gözlerinden her şeyi farklı görmeye başlıyorsunuz. Eğer böyle birini bulursanız evlenin. En azından ben öyle yapacağım.
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