02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas sevgilisi Kiveli Marda'ya evlenme teklif etti

Pelkas'tan sevgilisine evlilik teklifi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirdiği Yunan futbolcusu , sevgilisi Kiveli Marda'ya evlenme teklif etti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Yunan futbolcu, sevgilisi Kiveli Marda'ya evlenme teklif etti. Marda sosyal medya hesabından, romantik anların fotoğrafını paylaştı.

Kiveli Marda yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
Hayatta olabilecek en muhteşem şeylerden biri sizi her şeyinizle gören ve daha azı olmanıza izin vermeyecek birini bulmaktır. Ne olursa olsun sizi seven ve destekleyen biri... Ve onun gözlerinden her şeyi farklı görmeye başlıyorsunuz. Eğer böyle birini bulursanız evlenin. En azından ben öyle yapacağım.

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