02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

Son dakika spor haberleri... 2021/2022 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların da merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde 8 oyuncunun takımdan gönderileceği öğrenildi. İşte o isimler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

'de sezonun bitimine kısa bir süre kala 'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

Fanatik'in haberine göre; sezonun sona ermesinin ardından ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

Bu doğrultuda 'nin yeni sezon öncesi 8 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler:

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

MAURICIO LEMOS

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

MARCEL TISSERAND

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

DIEGO PEROTTI

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

PAPISS CISSE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

MBWANA SAMATTA

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

MAME THIAM

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

MICHAEL FREY

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

KEMAL ADEMI

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay Bayındır Euro 2020'de olacak mı? Altay Bayındır Euro 2020'de olacak mı?
Belözoğlu'dan flaş karar! Mesut Özil... Belözoğlu'dan flaş karar! Mesut Özil...
Fenerbahçe'de 7 isim sınırda! Fenerbahçe'de 7 isim sınırda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör