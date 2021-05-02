02 Mayıs 2021, Pazar
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MAURICIO LEMOS
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DIEGO PEROTTI
PAPISS CISSE
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MAME THIAM
MICHAEL FREY
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu 8 futbolcunun üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor
Son dakika spor haberleri... 2021/2022 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların da merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde 8 oyuncunun takımdan gönderileceği öğrenildi. İşte o isimler...
Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.
Fanatik'in haberine göre; sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 8 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler:
MAURICIO LEMOS
MARCEL TISSERAND
DIEGO PEROTTI
PAPISS CISSE
MBWANA SAMATTA
MAME THIAM
MICHAEL FREY
KEMAL ADEMI
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