Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yola devam edilecek mi? İşte boşta olan teknik adamlar
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu durum şampiyon olunamaması halinde yeni sezona İsmail Kartal ile devam edilmeyeceği yorumlarını beraberinde getirdi. İşte yeni sezon öncesi boşta olan teknik adamlar...
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Yayın Tarihi: 07.05.2024- 12:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024- 14:36