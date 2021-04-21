21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kazanan kadroyu bozmayacak!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yeniden tutunan Fenerbahçe'de, bu çıkışta Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük. Genç teknik adam sarı lacivertlilerin başında 3 galibiyet 1 beraberlik alırken kadroda yaptığı flaş değişikliklerle yeniden seri yakalamayı başardı. Belözoğlu'nun gelecek haftalarda da bu sistemi bozmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezon başından bu yana farklı kadrolarla sahaya çıktığı için ağır eleştiriler alan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile istikrarı yakaladı. Belözoğlu, 36. haftadaki Kasımpaşa maçında da kazanan kadroyu bozmayacak. Altay'ın sakatlığı nedeniyle kalede Harun, sağ bekte Gökhan'ın yokluğunda Nazım forma giyecek. Stoperlerde Serdar-Szalai, solda Caner olacak. Orta alanda Sosa-Ozan-Mert üçlüsü, kanatlarda ise İrfan ile Pelkas değişmeli görev yapacak. En uçta ise Enner Valencia görev yapacak.
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