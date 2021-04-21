21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kazanan kadroyu bozmayacak!

Belözoğlu kazanan kadroyu bozmayacak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'de şampiyonluk yarışına yeniden tutunan 'de, bu çıkışta 'nun payı çok büyük. Genç teknik adam sarı lacivertlilerin başında 3 galibiyet 1 beraberlik alırken kadroda yaptığı flaş değişikliklerle yeniden seri yakalamayı başardı. Belözoğlu'nun gelecek haftalarda da bu sistemi bozmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sezon başından bu yana farklı kadrolarla sahaya çıktığı için ağır eleştiriler alan , ile istikrarı yakaladı. Belözoğlu, 36. haftadaki maçında da kazanan kadroyu bozmayacak. 'ın sakatlığı nedeniyle kalede , sağ bekte Gökhan'ın yokluğunda Nazım forma giyecek. Stoperlerde -, solda olacak. Orta alanda -- üçlüsü, kanatlarda ise ile Pelkas değişmeli görev yapacak. En uçta ise Enner Valencia görev yapacak.

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