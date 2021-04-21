21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas Yunanistan'da manşetlerde!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın gerisinde yarışı sürdüren Fenerbahçe'de, Dimitrios Pelkas ön plana çıkan oyunculardan birisi. Son olarak Başakşehir karşısında da attığı golle takımını 3 puana taşıyan Yunan oyuncu, ülkesinde de gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Başakşehir attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe'nin bu hafta öne çıkan isimlerinden olan Dimitris Pelkas, ülkesinde konuşulmaya devam ediyor. Başakşehir maçındaki performansıyla Yunanistan'da övgü dolu sözler alan Pelkas için dün de şu ifadeler kullanıldı: "Pelkas, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Performansıyla Yunanistan'ı iyi bir şekilde temsil ediyor. Fenerbahçe taraftarlarının da sevgisini kazandı."
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