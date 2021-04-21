21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas Yunanistan'da manşetlerde!

Yunanistan'da gündem Pelkas!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'de şampiyonluk yolunda lider 'ın gerisinde yarışı sürdüren 'de, ön plana çıkan oyunculardan birisi. Son olarak karşısında da attığı golle takımını 3 puana taşıyan Yunan oyuncu, ülkesinde de gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

attığı galibiyet golüyle 'nin bu hafta öne çıkan isimlerinden olan , ülkesinde konuşulmaya devam ediyor. Başakşehir maçındaki performansıyla 'da övgü dolu sözler alan Pelkas için dün de şu ifadeler kullanıldı: "Pelkas, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Performansıyla Yunanistan'ı iyi bir şekilde temsil ediyor. Fenerbahçe taraftarlarının da sevgisini kazandı."

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