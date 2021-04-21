21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Galatasaray'da transfer etmek istiyordu...
Gelecek sezonda kadrosuna deneyimli oyuncuları katacak olan Fenerbahçe, genç ve gelecek vaadeden isimleri de katacak. Sarı lacivertliler bu kapsamda 19 yaşındaki sol beki gündeme aldı. Galatasaray'ın da gündeminde olan genç oyuncu ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek vaad eden isimler üzerinde de duran sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol beki Cağtay Kurukalıp ile anlaştı. Kanarya, genç futbolcu için Kasımpaşa'ya yetiştirme bedeli olarak 50 bin Euro ödeyecek.
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