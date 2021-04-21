21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Galatasaray'da transfer etmek istiyordu...

F. Bahçe'ye 19'luk sol bek!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

Gelecek sezonda kadrosuna deneyimli oyuncuları katacak olan , genç ve gelecek vaadeden isimleri de katacak. Sarı lacivertliler bu kapsamda 19 yaşındaki sol beki gündeme aldı. 'ın da gündeminde olan genç oyuncu ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Şampiyonluk yarışına devam eden , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek vaad eden isimler üzerinde de duran sarı-lacivertliler, 'ın da gündeminde yer alan 'nın 19 yaşındaki sol beki Cağtay Kurukalıp ile anlaştı. Kanarya, genç futbolcu için Kasımpaşa'ya yetiştirme bedeli olarak 50 bin Euro ödeyecek.

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