21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'dan mesaj var! "Yakında görüşürüz"

Altay'dan mesaj var! Yakında görüşürüz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

, yıldız futbolcusu 'ın yeniden sahalara döneceği tarihi bekliyor. 23 yaşındaki kaleci sosyal medya hesabından sağ kolu alçıda olduğu halde yaptığı bireysel çalışmaları paylaşarak, "Yakında görüşürüz" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Sağ el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan 'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım en çok konuşulanlar arasına girdi. Sağ kolu alçıda olan genç kaleci, bireysel olarak yaptığı çalışmaları instagram hesabından paylaşıp, "Yakında görüşürüz" yazdı.

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