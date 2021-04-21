Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'dan mesaj var! "Yakında görüşürüz"

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Altay Bayındır'ın yeniden sahalara döneceği tarihi bekliyor. 23 yaşındaki kaleci sosyal medya hesabından sağ kolu alçıda olduğu halde yaptığı bireysel çalışmaları paylaşarak, "Yakında görüşürüz" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sağ el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım en çok konuşulanlar arasına girdi. Sağ kolu alçıda olan genç kaleci, bireysel olarak yaptığı çalışmaları instagram hesabından paylaşıp, "Yakında görüşürüz" yazdı.

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