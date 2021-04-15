15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut’tan o habere yalanlama

Erol Bulut’tan o habere yalanlama
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

'nin eski teknik direktörü , ile işletme açtıkları yönündeki haberleri yalanlayan bir paylaşım yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin eski teknik direktörü , ile birlikte bir kasap dükkanı açtıkları yönündeki çıkan haberleri yalanladı. Bulut, yaptığı açıklamada, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.


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