Erol Bulut’tan o habere yalanlama

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir forvet girerken, yıldız oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)