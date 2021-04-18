Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında, Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet hedefi olan Fenerbahçe ile düşme hattından kurtulmak için kazanmak zorunda olan Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.

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