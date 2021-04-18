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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Başakşehir-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 35. haftasının kapanış maçında, ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet hedefi olan Fenerbahçe ile düşme hattından kurtulmak için kazanmak zorunda olan Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın VAR hakemi ise oldu.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

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