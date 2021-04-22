22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Genç eldivenin elinde kırık meydana gelmişti. Altay'ın sakatlığındaki son durumu doktoru açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerde 'ın, idmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırılmış, genç kaleci ameliyat olup sezonu kapatmıştı. Başarılı kalecinin doktorundan son durumla ilgili açıklama geldi.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Ajansspor'un haberine göre, 23 yaşındaki eldivenin tedavi süreci de başladı. Altay'ın doktoru Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, oyuncunun son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

"Hızlı geri dönüş yolunda..."

Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu, " Spor Kulübü ve Milli Takımımızın başarılı sporcusu ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek?

'ın tedavisinde her şey yolunda gittiği takdirde Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında 23 yaşındaki file bekçisinin takıma katılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe performansı

Bu sezon forması ile 32 karşılaşmaya çıkan genç eldiven 30 golü kalesinde görürken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Geçen sezon başında sarı lacivertli takıma Ankaragücü'nden transfer edilen 69 karşılaşmada forma giydi. 80 gol yiyip 17 maçta ise kalesinde gol görmedi.

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