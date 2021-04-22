Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Genç eldivenin elinde kırık meydana gelmişti. Altay'ın sakatlığındaki son durumu doktoru açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır'ın, idmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırılmış, genç kaleci ameliyat olup sezonu kapatmıştı. Başarılı kalecinin doktorundan son durumla ilgili açıklama geldi.
Ajansspor'un haberine göre, 23 yaşındaki eldivenin tedavi süreci de başladı. Altay'ın doktoru Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, oyuncunun son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Hızlı geri dönüş yolunda..."
Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takımımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi.
Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz.
Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız.
Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek?
Altay Bayındır'ın tedavisinde her şey yolunda gittiği takdirde Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında 23 yaşındaki file bekçisinin takıma katılması planlanıyor.
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe performansı
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 karşılaşmaya çıkan genç eldiven 30 golü kalesinde görürken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.
Geçen sezon başında sarı lacivertli takıma Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır 69 karşılaşmada forma giydi. 80 gol yiyip 17 maçta ise kalesinde gol görmedi.
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