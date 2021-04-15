15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir forvet girerken, yıldız oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Gelecek sezon hücuma takviye yapmayı planlayan ile ilgili her gün farklı bir isim ortaya atılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek

Sarı-lacivertliler ilk olarak 'de formasıyla harika bir sezon geçiren 'yı gündemine almıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek

Daha sonra ise İngiliz basını, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için ile oyuncunun menajeri arasında sıkı bir pazarlık yaptığını iddia etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek

SÜRPRİZ ADAY JOVETIC

, son olarak ise gündemine 'nun yıldızı 'i aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-lacivertliler geçmişte de ilgilendiği Karadağlı golcüye yeniden ilgi duymaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek

Bu sezon 27 lig karşılaşmasında 5 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu son 4 sezondur Fransız ekibinde görev alıyor.

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