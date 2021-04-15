Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bonservissiz gelecek
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir forvet girerken, yıldız oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezon hücuma takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ile ilgili her gün farklı bir isim ortaya atılıyor.
Sarı-lacivertliler ilk olarak Süper Lig'de Hatayspor formasıyla harika bir sezon geçiren Aaron Boupendza'yı gündemine almıştı.
Daha sonra ise İngiliz basını, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke için Fenerbahçe ile oyuncunun menajeri arasında sıkı bir pazarlık yaptığını iddia etmişti.
SÜRPRİZ ADAY JOVETIC
Fenerbahçe, son olarak ise gündemine Monaco'nun yıldızı Stevan Jovetic'i aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-lacivertliler geçmişte de ilgilendiği Karadağlı golcüye yeniden ilgi duymaya başladı.
Bu sezon 27 lig karşılaşmasında 5 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu son 4 sezondur Fransız ekibinde görev alıyor.
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