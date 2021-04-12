Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda ve devre arası dönemde tam 22 transfer yaparak adından söz ettirmişti. Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil edilen 2 yıldız futbolcu yedek kulübesinden çıkamazken, maliyeti dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, ligde şampiyonluk iddiasını sürdürse de kadro sıkıntısı da bitmek bilmiyor.
Erol Bulut döneminde 30 hafta boyunca ideal 11'i bulamayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile de aynı belirsizliği taşıyor.
Milliyet'in derlediği habere göre; sezon başında ve ocak ayında sportif direktör iken 24 transferde bizzat rol oynayan Belözoğlu, son 2 haftadır hoca olarak kadro belirlemede rahat adımlar atamıyor.
Her mevkide yaşanan şişkinlikle kadro kurmak zorlaştı. İşte Emre Belözoğlu'nun masasındaki kritik konular:
- Son dönemde Gustavo konusunda artan eleştiriler ve pas oyununu yavaşlatması gündemde duruyor.
- 6.5 milyon euroluk maliyeti ve sıkıntılı performansıyla Mbwana Samatta'nın geleceği tartışılıyor. Cisse ve Thiam tam anlamıyla güven vermiyor.
- Kanatlarda Sinan Gümüş, Osayi-Samuel ve Ferdi'den tam olarak fayda alınamıyor.
- Büyük umutlarla gelen Novak, Nazım Sangare gibi geçen sezon ligin formda isimleri ile Gökhan ve Caner ikilisi arasında seçim yapmak kolay olmuyor.
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