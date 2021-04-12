12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda ve devre arası dönemde tam 22 transfer yaparak adından söz ettirmişti. Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil edilen 2 yıldız futbolcu yedek kulübesinden çıkamazken, maliyeti dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

, ligde şampiyonluk iddiasını sürdürse de kadro sıkıntısı da bitmek bilmiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

döneminde 30 hafta boyunca ideal 11'i bulamayan sarı-lacivertliler, ile de aynı belirsizliği taşıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

Milliyet'in derlediği habere göre; sezon başında ve ocak ayında sportif direktör iken 24 transferde bizzat rol oynayan Belözoğlu, son 2 haftadır hoca olarak kadro belirlemede rahat adımlar atamıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

Her mevkide yaşanan şişkinlikle kadro kurmak zorlaştı. İşte 'nun masasındaki kritik konular:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

- 6 milyon euro (58 milyon TL) maliyetle gelen iki stoper; ve beğenilmediği için kulübeden çıkamıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

- Orta sahada birbirine benzeyen 7 farklı futbolcu olması dikkat çekiyor. , , , , ; Belözoğlu'nun istediği isimlerdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

- Son dönemde konusunda artan eleştiriler ve pas oyununu yavaşlatması gündemde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

- 6.5 milyon euroluk maliyeti ve sıkıntılı performansıyla 'nın geleceği tartışılıyor. Cisse ve Thiam tam anlamıyla güven vermiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

- Kanatlarda Sinan Gümüş, Osayi-Samuel ve Ferdi'den tam olarak fayda alınamıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...

- Büyük umutlarla gelen Novak, Nazım Sangare gibi geçen sezon ligin formda isimleri ile Gökhan ve Caner ikilisi arasında seçim yapmak kolay olmuyor.

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