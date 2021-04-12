Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala zirve iddiasını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen ve son olarak İrfan Can Kahveci transferi için kıyasıya bir mücadele veren iki takım, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte o isim...

Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.

Takvim'in haberine göre; ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.

FENERBAHÇE ALMADIĞINA PİŞMAN Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

ASLAN'IN ELİ BU KEZ ZAYIF DEĞİL İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda.