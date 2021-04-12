12 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala zirve iddiasını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen ve son olarak İrfan Can Kahveci transferi için kıyasıya bir mücadele veren iki takım, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte o isim...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

ile bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

Takvim'in haberine göre; ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

FENERBAHÇE ALMADIĞINA PİŞMAN

devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız 'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

ASLAN'IN ELİ BU KEZ ZAYIF DEĞİL

İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

'ın UEFA ile imzaladığı finansal fair play anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...

'de 18 golü bulunan Boupendza; Thiam, Cisse ve Samatta'ın toplamından fazlasını attı.

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