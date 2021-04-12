12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 7 isim ceza sınırında! Emre Belözoğlu'ndan uyarı

F.Bahçe'de 7 isim ceza sınırında! Emre Belözoğlu'ndan uyarı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

’de 'ndan kart sınırındaki oyunculara uyarı geldi. Sarı Lacivertliler'de yedi futbolcu, karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de Teknik Sorumlu kart sınırındaki oyuncularına uyarıda bulundu. Sarı Kanarya'da yedi futbolcu, mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı lacivertlilerde; , , , , , ve , sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Gaziantep maçına dair tüm bilgiler! haberin devamı

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