Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 7 isim ceza sınırında! Emre Belözoğlu'ndan uyarı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi her iki takımın da 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp lider Beşiktaş'la farkın açılmasını istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...