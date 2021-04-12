12 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 7 isim ceza sınırında! Emre Belözoğlu'ndan uyarı
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu'ndan kart sınırındaki oyunculara uyarı geldi. Sarı Lacivertliler'de yedi futbolcu, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu kart sınırındaki oyuncularına uyarıda bulundu. Sarı Kanarya'da yedi futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı lacivertlilerde; Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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