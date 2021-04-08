Gelecek sezon kadrosuna bir forvet katmakta kararlı olan Fenerbahçe'de, gündeme yıldız oyuncular gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, geçtiğimiz transfer döneminde de istenilen Moussa Marega'nın talipleri artması üzerine, gözler yeniden Dzeko'ya çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik forvet. Porto'dan ayrılmaya hazırlanan Moussa Marega için girişimlere başlayan sarı-lacivertli takımın, eski aşkı Edin Dzeko'yu da gündeme aldığı bildirildi.



35 yaşındaki Bosnalı yıldız için sezon sonunda Roma ile masaya oturulması bekleniyor.

1 yıllık kontratı kalan Dzeko, Serie A'da bu sezon 7 gol attı. Öte yandan Marega'da ise rakip West Ham United. İngiliz basını, Ada ekibinin 29 yaşındaki Malili futbolcunun transferinde Fenerbahçe ile yarıştığını duyurdu. (Fotomaç)

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