08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Moussa Marega olmazsa Edin Dzeko...

F.Bahçe'de gözler yeniden Dzeko'da! İşte o gelişme...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Gelecek sezon kadrosuna bir forvet katmakta kararlı olan Fenerbahçe'de, gündeme yıldız oyuncular gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, geçtiğimiz transfer döneminde de istenilen Moussa Marega'nın talipleri artması üzerine, gözler yeniden Dzeko'ya çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik forvet. 'dan ayrılmaya hazırlanan Moussa Marega için girişimlere başlayan sarı-lacivertli takımın, eski aşkı 'yu da gündeme aldığı bildirildi.

35 yaşındaki Bosnalı yıldız için sezon sonunda ile masaya oturulması bekleniyor.

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1 yıllık kontratı kalan Dzeko, 'da bu sezon 7 gol attı. Öte yandan Marega'da ise rakip . basını, Ada ekibinin 29 yaşındaki Malili futbolcunun transferinde Fenerbahçe ile yarıştığını duyurdu. (Fotomaç)

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