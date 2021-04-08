08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda ligin lideri! İşte o istatistikler...

F.Bahçe ligin deplasman lideri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, iç saha maçlarında her ne kadar eleştirilse de deplasmanda ligin lideri konumunda. Sarı lacivertliler bu sezon dış sahadaki 15 maçın 11'ini kazanmayı başardı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberi ()

Sarı-lacivertlilerin güvencesi ise deplasman karnesi. Bu sezon dış sahadaki 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik alan sadece 1 kez kaybeden Fenerbahçe, topladığı 36 puan ile deplasman puan cetvelinde zirvede yer alıyor. Bugün de kazanırsa şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda elde ettiği 12 deplasman galibiyetini egale edecek.

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