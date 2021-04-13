Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve genç milli takımlarımızın da formasını düzenli olarak giyen Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli kulüp ile anlaşamamıştı. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, genç futbolcunun takımdan ayrılmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etmişlerdi. 17 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı-lacivertliler, Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen genç futbolcuyla uzun süre yeni kontrat görüşmeleri yapsa da anlaşma sağlanamadı.
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'a çok iyi bir projeyle gittiklerini açıklamıştı ancak gelinen noktada iki taraf da ortak noktada buluşamadı.
Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan 17 yaşındaki futbolcu, Avrupa'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Sarı-lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu.
Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'ın Ömer Faruk Beyaz transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı.
Habere göre, haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk, yeni takımıyla 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
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