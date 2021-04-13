13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve genç milli takımlarımızın da formasını düzenli olarak giyen Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli kulüp ile anlaşamamıştı. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, genç futbolcunun takımdan ayrılmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etmişlerdi. 17 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Sezon sonu 'den ayrılma kararı alan Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

Sarı-lacivertliler, Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen genç futbolcuyla uzun süre yeni kontrat görüşmeleri yapsa da anlaşma sağlanamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

, Beyaz'a çok iyi bir projeyle gittiklerini açıklamıştı ancak gelinen noktada iki taraf da ortak noktada buluşamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

'den ayrılma kararı alan 17 yaşındaki futbolcu, 'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Sarı-lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Beyaz'ın yeni takımı belli oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

muhabiri , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibi 'ın Beyaz transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

Habere göre, haziran ayında ile bağlarını koparacak olan , yeni takımıyla 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

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