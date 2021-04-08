Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak Erol Bulut yönetiminde performansıyla eleştirilerin odak noktası olan Mbwana Samatta, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle ilk maçında golünü attı. Ligin 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan sarı lacivertlilerde, yine forvette Tanzanyalı yıldız olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de ilk 11 maçtan önce belli olacak. Birkaç rötuş bekleniyor. İlk maçına Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Sinan ve Samatta onbiriyle çıkan Emre Belözoğlu savunma ve orta sahada değişiklik düşünmüyor. Ancak kanatlarda Sinan Gümüş ve Valencia'nın yerine bugün Osayi Samuel ve İrfan Can ile maça başlanması ihtimaller arasında. Forvette ise yine Mbwana Samatta yer alacak. Emre Belözoğlu'nun geçen hafta verdiği şansı attığı golle iyi değerlendiren Tanzanyalı forvet, gollerine devam etmek istediğini dile getirdi.

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