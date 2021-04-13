13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan planlamada kadroda düşünülmeyen ve çeşitli kulüplere kiralanan futbolcuların, orada kendilerini göstermeleri bekleniyordu. Sarı lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği başta Michael Frey olmak üzere, Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc ve Zanka kalitelerini ispatlamaya çalıştı. İşte Kanarya'nın kiralık oyuncularının gösterdiği performanslar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Sezon Başında yeni yapılanmaya giden kadroda düşünülmeyen oyuncuları bonservisi ile ya da kiralayarak başka takımlara gönderdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Sarı lacivertlilerin gönderdiği futbolcular arasında performansı ile göz dolduranlar da oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralık giden Lig'de ve kupada 28 karşılaşmada 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Takımının Jupiler Pro League'de son Kortrijk'e kendi evinde 4-3 mağlup olurken tecrübeli futbolcu 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Sezon sonunda 'ye dönecek olan 'in sarı lacivertliler ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

ALLAHYAR AYIN OYUNCUSU

'den İran'ın Zorya Lugansk takımına transfer olan Lig, Kupa ve Avrupa maçlarında 18 kez forma giydi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

19 yaşındaki genç oyuncu 5 gol 2 asistlik katkı sağladı. Allahyar Ukrayna'da beğeni toplarken ayın oyuncusu da seçildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

ZAJC GENOA'DA 26 MAÇ OYNADI

ise İtalya'nın serie a ekiplerinden Genoa'ya kiralık olarak gitti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Tecrübekli orta saha oyuncusu 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Sloven futbolcu sezon sonunda 'ye dönecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

ZANKA KOPENHAG'DA

'de kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Mathias ise Kopenhag'a kiralık olarak transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Tecrübeli savunmacı Danimarka'da 20 karşılşamada görev alan 1 gollük katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

30 yaşındaki oyuncunun ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

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