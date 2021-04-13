Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularının yeni takımlarında performansları nasıl?

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan planlamada kadroda düşünülmeyen ve çeşitli kulüplere kiralanan futbolcuların, orada kendilerini göstermeleri bekleniyordu. Sarı lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği başta Michael Frey olmak üzere, Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc ve Zanka kalitelerini ispatlamaya çalıştı. İşte Kanarya'nın kiralık oyuncularının gösterdiği performanslar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sezon Başında yeni yapılanmaya giden Fenerbahçe kadroda düşünülmeyen oyuncuları bonservisi ile ya da kiralayarak başka takımlara gönderdi.

Sarı lacivertlilerin gönderdiği futbolcular arasında performansı ile göz dolduranlar da oldu.

Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralık giden Michael Frey Lig'de ve kupada 28 karşılaşmada 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Takımının Jupiler Pro League'de son Kortrijk'e kendi evinde 4-3 mağlup olurken tecrübeli futbolcu 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan Michael Frey'in sarı lacivertliler ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ALLAHYAR AYIN OYUNCUSU Fenerbahçe'den İran'ın Zorya Lugansk takımına transfer olan Allahyar Sayyadmanesh Lig, Kupa ve Avrupa maçlarında 18 kez forma giydi.

19 yaşındaki genç oyuncu 5 gol 2 asistlik katkı sağladı. Allahyar Ukrayna'da beğeni toplarken ayın oyuncusu da seçildi.

ZAJC GENOA'DA 26 MAÇ OYNADI Miha Zajc ise İtalya'nın serie a ekiplerinden Genoa'ya kiralık olarak gitti.

Tecrübekli orta saha oyuncusu 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Sloven futbolcu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

ZANKA KOPENHAG'DA Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Mathias Zanka ise Kopenhag'a kiralık olarak transfer oldu.