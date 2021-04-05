Bu sezon sahasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Denizlispor’u yenerek moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı’nda son galibiyetini 30 Ocak’ta 1-0’lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Kanarya, Denizlispor’u mağlup etmesi halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak. Fenerbahçe, Kadıköy’de çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İşte her iki takımında muhtemel 11'leri. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde haftaya 59 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçerek 62 puanla ikinci sıraya yükselecek. Kanarya'da takımın başında Emre Belözoğlu yer alacak. Görevine son verilen Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğa getirilen Belözoğlu, ilk sınavından 3 puanla ayrılmak istiyor.

HER YERDE PRES

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Emre Belözoğlu'na kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer eşlik edecek. Daha önce yaptığı açıklamada hedeflerinin kalan 10 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Belözoğlu, taktik olarak da daha ofansif bir oyunu tercih edeceklerini dile getirmişti. Sarı-lacivertli takım, Denizlispor karşısında rakibe her bölgede pres uygulayacak, atak ve agresif bir anlayışla sahada yer alacak. Hücum hattında Osayi Samuel, Valencia, Pelkas ve Samatta'nın oynaması bekleniyor.



FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR MAÇI MUTEMEL 11'LERİ



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta.



Denizlispor: Cenk, Muhammed, Fabiano, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Sacko, Discerud, Sagal, Rodallega.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca koronavirüs karantinası devam eden 2 futbolcu da rahatsızlıkları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.

6 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Caner Erkin, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşerek, forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR 4 EKSİKLE GELDİ

Yeşil-sıyahlı takımda Gaziantep karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Özer forma giymeyecek. Ağrıları nükseden Recep Niyaz ve tedavisi devam eden Ayman Ben Mohamed ile son antrenmanda sakatlanan Hüseyin Altıntaş da İstanbul'a getirilmedi.

KADIKÖY FOBİSİ

Bu sezon sahasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Kanarya, Denizlispor'u mağlup etmesi halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. (Fotomaç)

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