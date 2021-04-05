05 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Samatta'ya güven tam!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir türlü istenilen futbolu sergileyemeyen Samatta'ya, Emre Belözoğlu tam destek verdi. Belözoğlu, Tanzanyalı golcüye "Kalan süreçte sana çok ihtiyacımız var." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
Denizlispor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin gol silahı Mbwana Samatta olacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun her fırsatta güven duyduğu Tanzanyalı golcüyü 11'de sahaya süreceği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuyla sık sık toplantılar yapan Belözoğlu'nun, "Kalan süreçte sana çok ihtiyacımız var. Tamamen sahaya konsantre olmanı istiyorum. Şampiyonluğa katkı sağlayacak isimlerin başında geliyorsun" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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