05 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta'ya güven tam!

Samatta'ya güven tam!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'de bir türlü istenilen futbolu sergileyemeyen Samatta'ya, tam destek verdi. Belözoğlu, Tanzanyalı golcüye "Kalan süreçte sana çok ihtiyacımız var." ifadelerinde bulundu. ()

karşılaşmasında 'nin gol silahı Mbwana Samatta olacak. Teknik direktör 'nun her fırsatta güven duyduğu Tanzanyalı golcüyü 11'de sahaya süreceği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuyla sık sık toplantılar yapan Belözoğlu'nun, "Kalan süreçte sana çok ihtiyacımız var. Tamamen sahaya konsantre olmanı istiyorum. Şampiyonluğa katkı sağlayacak isimlerin başında geliyorsun" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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