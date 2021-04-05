05 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Frey gollerine devam ediyor

Frey'den müthiş performans!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'de bir türlü beklenen verimi gösteremeyen , 'da gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Golcü isim bu sezon 11 gol kaydetti. ()

'a kiralanan Michael golleriyle takımının umudu oldu. 'nde düşmeme mücadelesi veren Waasland, 'yi deplasmanda 2-0 yenerken ikinci gol Frey'den geldi. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan 26 yaşındaki Frey sezon bitince 'ye geri dönecek. (Fotomaç)
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