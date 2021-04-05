05 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Frey gollerine devam ediyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir türlü beklenen verimi gösteremeyen Frey, Waasland'da gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Golcü isim bu sezon 11 gol kaydetti. (FB spor haberleri)
Waasland'a kiralanan Michael Frey golleriyle takımının umudu oldu. Belçika Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Waasland, Oostende'yi deplasmanda 2-0 yenerken ikinci gol Frey'den geldi. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan 26 yaşındaki Frey sezon bitince Fenerbahçe'ye geri dönecek. (Fotomaç)
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