Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ve ocak ayında kadrosunu 22 isimle güçlendirdi. Forvete Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi takviyeleri yapan sarı-lacivertli takım, Samatta ve Cisse'den istediği verimi alamazken, Ademi'yi ise devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladı. Gelecek sezon hücum hattında benzer sıkıntılar yaşamak istemeyen Kanarya, listesine dünyaca ünlü 2 yıldızı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor.
Daha önce Porto ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan Marega ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı.
Takvim'in haberine göre; Bu isim Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 30 yaşında ve 1.90 boyundaki Benteke. Belçikalı golcünün de sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eriyor.
İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK
Golcüden yana bu sezon yüzü gülmeyen Mame Thiam, Papiss Cisse ve Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'nin hem Marega hem de Benteke'yi kadrosuna katmak istediği önümüzdeki sezon işini şansa bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.
Benteke ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.
LIVERPOOL SERVET ÖDEMİŞTİ
Benteke, 2016'nın yaz aylarında Liverpool'dan şimdi formasını giydiği Crystal Palace'a 31.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Yine Benteke 2012'de Aston Villa'dan Liverpool'a 46.5 milyon Euro bedelle gitmişti. Sarı-Lacivertliler'in, Benteke'nin menajeri ile olumlu bir görüşme yaptğı da öğrenildi.
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