05 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ve ocak ayında kadrosunu 22 isimle güçlendirdi. Forvete Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi takviyeleri yapan sarı-lacivertli takım, Samatta ve Cisse'den istediği verimi alamazken, Ademi'yi ise devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladı. Gelecek sezon hücum hattında benzer sıkıntılar yaşamak istemeyen Kanarya, listesine dünyaca ünlü 2 yıldızı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2021

Fenerbahçe için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

Daha önce Porto ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan Marega ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

Takvim'in haberine göre; Bu isim 'de forması giyen 30 yaşında ve 1.90 boyundaki Benteke. Belçikalı golcünün de sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK

Golcüden yana bu sezon yüzü gülmeyen Mame Thiam, ve Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'nin hem Marega hem de Benteke'yi kadrosuna katmak istediği önümüzdeki sezon işini şansa bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

Benteke ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

LIVERPOOL SERVET ÖDEMİŞTİ

Benteke, 2016'nın yaz aylarında Liverpool'dan şimdi formasını giydiği 'a 31.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! 2 dünya yıldızı birden...

Yine Benteke 2012'de Aston Villa'dan Liverpool'a 46.5 milyon Euro bedelle gitmişti. Sarı-Lacivertliler'in, Benteke'nin menajeri ile olumlu bir görüşme yaptğı da öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kadıköy'de yepyeni Fenerbahçe! İşte Denizlispor maçı 11'i Kadıköy'de yepyeni Fenerbahçe! İşte Denizlispor maçı 11'i
F.Bahçe alternatifini hazırladı! Altay ayrılırsa... F.Bahçe alternatifini hazırladı! Altay ayrılırsa...
Frey'den müthiş performans! Frey'den müthiş performans!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör