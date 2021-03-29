29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos'a Emre Belözoğlu ile beraber yeni umut!
Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde formasından uzak kalan Mauricio Lemos için, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeni bir fırsat doğdu. 25 yaşındaki oyuncu atrenmanlarda yeni hocasına kendini göstermeye çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yaşanan hoca değişikliği takımda fazla şans bulamayan isimler için de yeni umut oldu. Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan Mauricio Lemos da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor. Sinan Gümüş de aynı şekilde Emre Belözoğlu'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.
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