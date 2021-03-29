29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos'a Emre Belözoğlu ile beraber yeni umut!

Lemos'a yeni umut!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'de döneminde formasından uzak kalan için, 'nun takımın başına geçmesiyle yeni bir fırsat doğdu. 25 yaşındaki oyuncu atrenmanlarda yeni hocasına kendini göstermeye çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yaşanan hoca değişikliği takımda fazla şans bulamayan isimler için de yeni umut oldu. Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor. de aynı şekilde 'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın taktiğini değiştiriyor! Yeni sistem...

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