29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas Gürcistan maçına hazırlanıyor!

Pelkas Gürcistan'a hazırlanıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'yi sakatlandığı haberleriyle korkutan 'ın sakatlığının önemli olmadığı ortaya çıktı. Yunan oyuncu milli takımı formasıyla oynayacağı Gürcistan maçına hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sarılacivertli yıldız, sosyal medya hesabından çalışmalara başladığını duyururken, Yunan basını, Pelkas'ın çarşamba günü oynanacak dünya kupası eleme karşılaşmasında sahada olmasının beklendiğini aktardı.

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