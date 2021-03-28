Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu taktiksel anlamda değişiklikler yapacak. Sarı lacivertlilerin başında geride kalan 10 maçta 10 galibiyet almak istediğini dile getiren Belözoğlu, takımda flaş değişiklikler yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası dümene Emre Belözoğlu geçti. Süper Lig'de kalan 10 haftada takımı Belözoğlu yönetecek. Sarı lacivertli yönetimin Belözoğlu'na karar vermesinde Türk futbolunu iyi bilmesinin yanı sıra camianın dinamiklerine hakim olması, futbolcular üzerindeki ağırlığı ve sorunları çözebilecek profesyonel olması baş etkenlerdi.

KALİTELİ AYAKLARIN ÇOĞALMASINI SAĞLADI

Sahaya inme düşüncesinin olmadığını Bulut döneminde her seferinde dile getiren Emre Belözoğlu kulübün sıkıntılı sürecinde sorumluluk almaktan kaçınmadı. Sezon başında farklı kariyer planı olmasına karşın Fenerbahçe'den gelen sportif direktörlük teklifini kabul etmişti. Yeni yapılanma çerçevesinde yapılan 22 transferde etkili olan Belözoğlu takımda kaliteli ayakların çoğalmasını sağladı. Kadroda yer alan yıldız oyuncular büyük saygı duydukları ve iletişimlerinin iyi olduğu Emre Belözoğlu'ndan her fırsatta bahsetmeyi ihmal etmiyorlar.

YENİ TEKNİK EKİBİNİ BELİRLEYECEK

Yeni görevine başlayan tecrübeli futbol adamı, takımı ile çıktığı antrenmanlarda oyuncuları ile yakından ilgilenirken yeniden motivasyonlarını yukarıya çekmeye de çalışıyor. Sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu birkaç gün içinde yeni teknik ekibini belirleyecek.

OYUN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRECEK

Belözoğlu takımın oyun anlayışını da değiştirecek. Ajansspor'un haberine göre; Hücum ağırlık oyun planı üzerinde duran tecrübeli futbol adamı sahada önde basan, bol pozisyon üretmeye çalışan ve kompakt futbol oynamayı takıma yerleştirmeyi düşünüyor. Belözoğlu takımda forma adaletini sağlayarak bazı oyuncuları yeniden kazanmayı hedefliyor.

Camiada kredisi fazlasıyla olan Emre Belözoğlu sezon sonunda oluşacak lig sıralamasına göre Başkan Ali Koç ve yönetim ile değerlendirme yaparak yeni sezon için hangi görevde olacağına karar verilecek.

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