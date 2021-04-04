Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan Spartak Moskova'ya mı transfer oluyor? Resmi açıklama geldi

"PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Ozan Tufan, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanan maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" ifadelerini kullanmıştı.