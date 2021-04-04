Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan Spartak Moskova'ya mı transfer oluyor? Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılı performansın ardından adı başta Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok kulüple anılan Ozan Tufan ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yıldız futbolcu ile ilgilendiği öne sürülen Spartak Moskova'dan Ozan için transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
Hem Fenerbahçe hem de A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa takımlarının transfer radarına giren Ozan Tufan için İngiltere'nin ardından Rus takımlarının da ilgilendiği iddia edilmişti.
Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'nın Ozan için harekete geçtiği ve kulüp transfer rekorunu kırarak Türk yıldızı transfer etmek istediği kaydedilmişti.
SPARTAK MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İddiaların ardından Ozan Tufan için Rusya'dan resmi açıklama geldi. Spartak Moskova'nın Halkla İlişkiler Sorumlusu Anton Fetisov, Ozan Tufan hakkında konuşurken "Ozan Tufan hakkında çıkan haberler gerçek değil, bu transfer haberleri sadece dedikodu" sözlerini kullandı.
"PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTİYORUM"
Ozan Tufan, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanan maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" ifadelerini kullanmıştı.
Yıldız futbolcunun adı son günlerde Premier Lig devi Liverpool ile anılıyordu.
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