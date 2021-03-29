29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna sürpriz isim! Diego Martinez...

Sürpriz hoca adayı! Eski Fenerbahçeliden flaş sözler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de, 'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sezon sonuna kadar getirildi. Sarı lacivertlilerde bir yandan hoca arayışları da sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yeni sezonda takımı başarıya taşıyacak bir teknik adam arayan için 'dan sürpriz iddiası geldi... , ve ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertli takımın, Granada'daki performansı ile dikkat çeken 'i de listesine aldığı belirtildi. 40 yaşındaki genç çalıştırı cı, Granada'yı 'nde çeyrek finale taşırken, 'da da 8. sırada yer alıyor. 2018'den bu yana 134 maçta 1.69 puan ortalaması yakaladı. 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan Martinez şimdiden ile kıyaslanmaya başladı. Sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması da avantaj olarak gösteriliyor.

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"EN İYİ PERFORMANSI ALMAYI BİLİYOR"

Martinez'i Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli da överek, "Teknik ekibimiz ve hocamız Diego Martinez oyunculardan en iyi performansı nasıl alacaklarını biliyor. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki Soldado bu sezon 35 maçta 11 gol-2 asiste imza attı. (Fotomaç)

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