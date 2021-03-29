29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti. Başkan Ali Koç önderliğinde gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni teknik adam için 4 şart belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar 'nu getiren yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...

'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...

KARİZMASINI HİSSETTİRCEK

'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...

Fenerli kurmayların belirlediği 3. kritere göre de medya ile iyi iletişim kurabilme becerisi olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...

HÜCUM FUTBOLUNA DÖNÜLECEK

Son kriter ise teknik adamın futbol anlayışı olacak. Yönetim, kulübün genlerine uygun olarak hücum futbolu oynatacak, rakibe baskıyı her an hissettirecek bir futbol oynatacak hocanın peşinde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...

Sarı-Lacivertli yönetim, belirlediği bu 4 kriterde kesinlikle taviz vermeyecek.

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