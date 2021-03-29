Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörü için 4 kriter belirledi! İşte detaylar...
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti. Başkan Ali Koç önderliğinde gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni teknik adam için 4 şart belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.
KARİZMASINI HİSSETTİRCEK
Fenerbahçe'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor.
Fenerli kurmayların belirlediği 3. kritere göre de medya ile iyi iletişim kurabilme becerisi olacak.
HÜCUM FUTBOLUNA DÖNÜLECEK
Son kriter ise teknik adamın futbol anlayışı olacak. Yönetim, kulübün genlerine uygun olarak hücum futbolu oynatacak, rakibe baskıyı her an hissettirecek bir futbol oynatacak hocanın peşinde.
Sarı-Lacivertli yönetim, belirlediği bu 4 kriterde kesinlikle taviz vermeyecek.
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