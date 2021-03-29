29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyaret

Fenerbahçe'den Ankara bölgesi kulüplerine ziyaret
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

1959 yılı ve öncesi için şampiyonlukların sayılması için başvuruda bulunan Feenrbahçe, bu yıllarda şampiyon olan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulundu. | Son dakika haberleri (FB spor haberi)

'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, Ankara'da geçtiğimiz hafta yaptıkları ziyarette, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları bulunan Ankara bölgesi kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkanımız ve Yöneticilerimiz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ve ayrıca Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu ile görüştü. Görüşmede Ankaragücü Başkan Vekili Sidar Tunca ve Gençlerbirliği Hukuk Müşaviri Kadir Gürten de yer aldı.

Yöneticilerimizden Alper Pirşen, kulüp başkanlarına, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiğini ve bunun maddi-manevi getirilerini açıklayan bir sunum yaptı.

Başkanımız Ali Koç, ziyaret sonunda, kulüp başkanlarına takımlarının 1959 öncesi kazandığı Türkiye Şampiyonluklarıyla ilgili basına yansıyan haberlerden oluşan çerçeveler hediye etti.

1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği'nde Gençlerbirliği 1941 ve 1946'da iki defa, Ankaragücü 1949'da, Ankara Demirspor 1947'de ve Eskişehir Demirspor 1940'da birer defa şampiyonluk kazanmıştı" denildi.

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