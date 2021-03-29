Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal açıklaması! "Hiçbir görüşmemiz olmadı"

Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırmıştı. Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan boşalan koltuğa sezon sonuna kadar Sportif Direktör Emre Belözoğlu getirilmişti. Emre Belözoğlu, basın toplantısı ile soruları yanıtladı. İsmail Kartal ile görüşülüp görüşülmediği ve gelecek sezon planları gibi konulara değinen Emre Belözoğlu'nun açıklamalarının tamamı haberimizde...

Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

Erol Bulut Hocamıza burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesi için çok çalışkan ruhuyla göstermiş olduğu iradeden ötürü teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak keyifliydi, önemli bir tecrübeydi.

Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. 10 haftayı en şekilde tamamlayacağız. 10 hafta sonra planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, ümit vermek, camiadaki 7 senedir süren sıkıntılı olan ortamı dağıtmak. Tek hayalim bu.

İç saha performansı üzerinden geliştirmemiz gereken noktalar var. Başkanımız bu görevi verdikten sonra iç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız. Özellikle topu kaptırdıktan sonraki oyun için çalışmalarımız olacak.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Her türlü ihtimal söz konusu. 10 maçtaki tüm puanlara talibiz. Oynanmamış Beşiktaş maçını 3 puan olarak görmüyorum. İşimiz kolay değil, inandığımız değerlerle, Fenerbahçe genlerine daha uygun ve daha çok hitap eden bir şekilde oynayacağız

FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN...

Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara. Ama benim hedeflerim daha büyük.

Burada kimse, kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik direktör de işine karıştırmaz zaten. Bu durumu Erol Bulut hocaya da hakaret sayarım, Erol hoca buna hiçbir zaman müsaade etmez.

Samatta, Süper Lig'de hemen hemen her takımın transfer etmek istediği bir futbolcuydu.

Mevcut kadromuzda corona virüsüne yakalanan 2 hocamız var, o yüzden Selçuk hocamızı aşağıya indirdik. Selçuk da Volkan da Fenerbahçe bize ne görev verirse yaparız. Tabi ki bir kulüpte olması gerektiği hiyerarşi gibi. Fenerbahçe bize gel dedi geldik, git dedi gittik. Fenerbahçe'nin kıymetini bilen kim varsa kapımız açık.

Yurt dışından 1 kişi, yurt içinden 2 kişi daha teknik ekibe dahil olacak. Bunu da yakın zaman açıklayacağız.

Elimden geldiğinde bir sonraki sezonun yüzde 80'ini inşa etmiştik. Bu takım, biz oluruz olmayız ama ufak dokunuşlarla ligi sonuna kadar devam ettirecektir. Biz sahada işimizi yapacağız ama aynı zamanda sportif direktörlük görevim devam edecek.

Başkanımız ve yönetim kurulumuz benimle toplantı yaptılar ve bana tebliğ ettiler. Kafamda sadece önümüzdeki 10 hafta var. Sadece 10 haftaya konsantreyiz.

Hatta Alper'e takıldım, sonunu düşünen kahraman olamaz dedim. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Fenerbahçelilere, uyandıkları gülecekleri bir takım vaat etmek için bu işe soyundum. Futbolcuyken de, Sportif Direktörken, Teknik Direktörken de bunu yaptım. İnşallah da yapacağız.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI!

İsmail Hoca ile birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli bir ağabeyimdir. Ben veya yönetim görüşmedi. Erzurum'dan ayrılmasıyla alakalı bilgimiz yok.

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