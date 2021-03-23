Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sezonda 31 maç geride kalırken, pazar günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin beraberlikle sonuçlanması, evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Galatasaray'ın umutlarını yeşertti. Akyazı'da Ankaragücü'nü mağlup eden Trabzonspor ise rakiplerinin puan kaybettiği haftanın en kârlısı oldu. İşte şampiyonluk iddiasını sürdüren büyüklerin kalan maçları...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesi zirvede heyecanı daha da artırdı. Ligde 4 takım da iddialı. Beşiktaş 11, Galatasaray, Fenerbahçe ve haftanın en kârlısı Trabzon 10'ar maç oynayacak.
BEŞİKTAŞ | 64 PUAN
32. HAFTA: KASIMPAŞA (D)
33. HAFTA: ALANYASPOR
34. HAFTA: BB ERZURUMSPOR (D)
35. HAFTA: ANKARAGÜCÜ
36. HAFTA: SİVASSPOR (D)
37. HAFTA: KAYSERİSPOR
38. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR (D)
39. HAFTA: HATAYSPOR
40. HAFTA: GALATASARAY (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)
GALATASARAY | 61 PUAN
32. HAFTA: HATAYSPOR (D)
33. HAFTA: BAY
34. HAFTA: KARAGÜMRÜK
35. HAFTA: GÖZTEPE (D)
36. HAFTA: TRABZONSPOR
37. HAFTA: ANTALYASPOR (D)
38. HAFTA: KONYASPOR
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA: BEŞİKTAŞ
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA: YENİ MALATYASPOR
FENERBAHÇE | 59 PUAN
32. HAFTA: DENİZLİSPOR
33. HAFTA: YENİ MALATYASPOR (D)
34. HAFTA: GAZİANTEP FK
35. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (D)
36. HAFTA: BAY
37. HAFTA: KASIMPAŞA
38. HAFTA: ALANYASPOR (D)
39. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
40. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
41. HAFTA: SİVASSPOR
42. HAFTA: KAYSERİSPOR (D)
TRABZONSPOR | 55 PUAN
32. HAFTA: SİVASSPOR (D)
33. HAFTA: KAYSERİSPOR
34. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR (D)
35. HAFTA: HATAYSPOR
36. HAFTA: GALATASARAY (D)
37. HAFTA: KARAGÜMRÜK
38. HAFTA: GÖZTEPE (D)
39. HAFTA: BAY
40. HAFTA: ANTALYASPOR
41. HAFTA: KONYASPOR (D)
42. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig