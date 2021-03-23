23 Mart 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sezonda 31 maç geride kalırken, pazar günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin beraberlikle sonuçlanması, evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Galatasaray'ın umutlarını yeşertti. Akyazı'da Ankaragücü'nü mağlup eden Trabzonspor ise rakiplerinin puan kaybettiği haftanın en kârlısı oldu. İşte şampiyonluk iddiasını sürdüren büyüklerin kalan maçları...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2021

- derbisinin berabere bitmesi zirvede heyecanı daha da artırdı. Ligde 4 takım da iddialı. Beşiktaş 11, , Fenerbahçe ve haftanın en kârlısı 10'ar maç oynayacak.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

avantajlı olsa da dört takımın önünde çok zorlu maçların bulunması zirve yarışında dengeleri her an değiştirebilir. Görünen o ki 'de son yılların en heyecanlı yarışı yaşanacak. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin kalan maçları:

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

BEŞİKTAŞ | 64 PUAN

32. HAFTA: (D)
33. HAFTA:
34. HAFTA: (D)
35. HAFTA:
36. HAFTA: (D)
37. HAFTA:
38. HAFTA: (D)
39. HAFTA:
40. HAFTA: (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

GALATASARAY | 61 PUAN

32. HAFTA: (D)
33. HAFTA: BAY
34. HAFTA: KARAGÜMRÜK
35. HAFTA: GÖZTEPE (D)
36. HAFTA:
37. HAFTA: (D)
38. HAFTA: KONYASPOR
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA:
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA:


Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

FENERBAHÇE | 59 PUAN

32. HAFTA: DENİZLİSPOR
33. HAFTA: (D)
34. HAFTA: GAZİANTEP FK
35. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (D)
36. HAFTA: BAY
37. HAFTA:
38. HAFTA: (D)
39. HAFTA:
40. HAFTA: (D)
41. HAFTA:
42. HAFTA: (D)


Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

TRABZONSPOR | 55 PUAN

32. HAFTA: (D)
33. HAFTA:
34. HAFTA: (D)
35. HAFTA:
36. HAFTA: (D)
37. HAFTA: KARAGÜMRÜK
38. HAFTA: GÖZTEPE (D)
39. HAFTA: BAY
40. HAFTA:
41. HAFTA: KONYASPOR (D)
42. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
Konyaspor'dan evinde kritik 3 puan! Konyaspor'dan evinde kritik 3 puan!
Antalya 8 hafta sonra kazandı! Antalya 8 hafta sonra kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ