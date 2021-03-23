23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gözü zirvede! Şampiyonluğun anahtarı...

Bulut'un gözü zirvede! Şampiyonluğun anahtarı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk için artık hata şansı kalmadı. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Erol Bulut, kalan 10 maçı kazanmaya odaklandı. Elbette rakiplerin de takılması beklenecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş beraberliği camiayı tatmin etmese de son dakikalarda mağlubiyetten kurtulunması şampiyonluk ümitlerinin devam etmesini sağladı. Teknik direktör Erol Bulut, yarışı sonuna kadar bırakmayacakları mesajını verirken, gözler ligde kalan 10 maça çevrildi. Hedef finişe kadar kayıpsız gitmek. Bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan, Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde bulunan sarılacivertlilerin mutlu sona ulaşması için başka yol pek mümkün görünmüyor.

ANAHTAR ANADOLU'DA

Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya için şampiyonluğun anahtarı ise Anadolu'da saklı... Derbilerini tamamlayan sarı-lacivertliler son 10 haftada sırasıyla , Y. Malatya (D), Gaziantep, (D), Kasımpaşa, Alanya (D), BB Erzurum, Ankaragücü (D), ve (D) ile karşılaşacak. Bu süreçte Beşiktaş- G.Saray derbisi var. Sarı- kırmızılılar, ile de kapışacak. Erol Bulut, kendi maçlarının tamamını kazanmaları halinde rakiplerini geçip ipi göğüsleyeceklerine inanıyor.

SON VURUŞ ÇALIŞTIRACAK

Milli ara, Fenerbahçe'de eksiklerin giderilmesi için son fırsat olarak görülüyor. Teknik direktör Erol Bulut, pozisyona girdiklerini ancak son vuruşlarda konsantre olamadıklarını dile getirirken, yaptıracağı antrenmanlarda bu sorunu çözmeye çalışacak. İç saha maçlarında yaşanan sıkıntının aşılması için de özel idmanlar yapılacak. Kapanan takımlara karşı gol bulma uygulamaları üzerinde durulacak.

DEPLASMANDA YIKILMIYOR

Sarı-lacivertlilerin deplasman başarısı sürüyor. Beşiktaş'a da kaybetmeyen takım, dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı (6G/2B). Deplasman puan tablosunda 36 puanla lider olan Kanarya, 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, sadece 1 kez kaybetti.

OZAN 11'E DÖNECEK

'ta attığı müthiş golle Fenerbahçe'yi beraberliği getiren Ozan Tufan, ilk onbire yeniden göz kırptı. Tecrübeli futbolcu, oyuna girdikten sonra takıma hareket getirirken, hücum aksiyonlarını da zenginleşmesi dikkat çekti. Taraftarlar, orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen ve skor da üretebilen Ozan'ın ilk onbirde yer alması gerektiğini belirtti. Ligde 5 gole ulaşan Ozan, bunların 3'ünü Beşiktaş'a attı. Goldeki şutunda topun hızı saate 109 km.'yi buldu.

BİRLİK HAREKATI

Yönetim derbinin ardından sessizliğe büründü. Şampiyonluk ihtimalinin devam etmesi radikal hamleleri öteledi. Gündemde ise takım içi sorunların giderilmesi var. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve futbol şubesiyle ilgilinen yöneticiler, milli arada oyuncular ve teknik heyetle görüşmeler yapacak. Küslükler giderilecek, yeniden birlik ruhu ve rekabet ortamı oluşturularak, şampiyonluk motivasyonu sağlanacak.

CANER ERKİN FARKI

Kadro dışı cezası affedilen Caner Erkin, futboluyla derbiye damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu, sol kanatta neredeyse tüm atakların merkez üssüydü. Ozan'ın golünün asistini yapan tecrübeli isim, en fazla topla buluşan isim olurken, 11 sahipsiz top kazanma ve 5 pas arası istatistikleriyle yeniden göze girmeyi başardı.

Belözoğlu'dan yönetime şok rapor! haberin devamı

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