29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği ve bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız isim, düz koşu yaparak çalışmalara başladı. İşte o futbolcu ve sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, da oyuncularla çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu idmana katılmadı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmada bulunmadı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR!
'ye 'den müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli formayla yalnızca 4 maça çıkabilmesine rağmen kısa sürede kalitesini gösteren Arjantinli yıldız, sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

ANTRENMANDA DÜZ KOŞU YAPTI!
32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yönetiminde gerçekleşen antrenmanda bireysel olarak koşu çalışmaları yaptı. 'nin yakın bir zaman içinde takımla antrenmanlara da başlaması bekleniyor. Yıldız ismin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı

4 aydır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı lacivertli takım ile sadece 4 maça çıkabilmişti. Arjantinli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.

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