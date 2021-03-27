Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlık görevine gelen Ali Koç, vadettiklerinin gerisinde kaldı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç seçimi kazandığında, altyapıya+gençlere önem verip, istikrar ve Avrupai sistem kurmayı planladığını ifade etmişti ancak geride kalan 2.5 yılda bunları başaramadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Seçimi kazandığında Fenerbahçe'de altyapıya+gençlere önem verip, istikrar ve Avrupai sistem kurmayı vaat eden Ali Koç, hayal kırıklığı yaşattı. Yukarıdaki gerekçelerle Aykut Kocaman ile yollarını ayıran ve ilk yılında takımı Phillip Cocu'ya emanet eden Koç, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcı ile 3 ay sonra yollarını ayırırken adeta kendini inkar etti. Yardımcısı Erwin Koeman'a da 1.5 ay tahammül edebilen Koç daha sonra taraftarın istediği Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getirdi. Ancak o da sezon sonunu göremedi. Lig Tahir Karapınar'la (Zeki Göle de 2 maç takımı idare etti) tamamlandı. Sezon başında bu kez Erol Bulut'la yola çıkıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcının ömrü de 8 ayı geçemedi. 3. senesini de kupasız tamamlama yolunda olan, 6 hoca değiştiren Ali Koç'a birçok F.Bahçeli taraftar, "Hani verdiğin sözler?" diye soruyor.

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