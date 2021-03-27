27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi hayal kırıklığı yaşattı! Bu nasıl vizyon?

Bu nasıl vizyon? 2.5 yılda 6 hoca...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'de 'ın yerine başkanlık görevine gelen , vadettiklerinin gerisinde kaldı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç seçimi kazandığında, altyapıya+gençlere önem verip, istikrar ve Avrupai sistem kurmayı planladığını ifade etmişti ancak geride kalan 2.5 yılda bunları başaramadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Seçimi kazandığında 'de altyapıya+gençlere önem verip, istikrar ve Avrupai sistem kurmayı vaat eden , hayal kırıklığı yaşattı. Yukarıdaki gerekçelerle ile yollarını ayıran ve ilk yılında takımı 'ya emanet eden Koç, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcı ile 3 ay sonra yollarını ayırırken adeta kendini inkar etti. Yardımcısı 'a da 1.5 ay tahammül edebilen Koç daha sonra taraftarın istediği 'ı teknik direktörlüğe getirdi. Ancak o da sezon sonunu göremedi. Lig 'la ( de 2 maç takımı idare etti) tamamlandı. Sezon başında bu kez 'la yola çıkıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcının ömrü de 8 ayı geçemedi. 3. senesini de kupasız tamamlama yolunda olan, 6 hoca değiştiren Ali Koç'a birçok F.Bahçeli taraftar, "Hani verdiğin sözler?" diye soruyor.

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