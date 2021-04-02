02 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe Beko-Barcelona | CANLI
THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Barcelona ise son maçta Maccabi Tel Aviv'e boyun eğmişti. Müsabakanın CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
F.Bahçe Beko'nun 3 maçlık galibiyet serisi bulunurken, Barcelona ise son maçta mağlup oldu. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Barcelona 97-55 kazanmıştı.
CANLI SKOR
İlk çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 17-13 Barcelona
FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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