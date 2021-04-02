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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-Barcelona | CANLI

Fenerbahçe Beko-Barcelona | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

THY EuroLeague'in 33. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Barcelona ise son maçta Maccabi Tel Aviv'e boyun eğmişti. Müsabakanın CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

F.Bahçe Beko'nun 3 maçlık galibiyet serisi bulunurken, Barcelona ise son maçta mağlup oldu. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

CANLI SKOR

İlk çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 17-13 Barcelona

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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