27 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'li Attila Szalai İngilizlerin gözdesi! Sezon sonunda...
Fenerbahçe'deki başarılı performansını Macaristan milli takımında da sürdüren Attila Szalai, adından söz ettirmeye başladı. İngiliz basını, 23 yaşındaki stoperin yaz transfer döneminin gözdesi olacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Attila Szalai, Fenerbahçe'deki başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. Macar stoper, Polonya ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 90 dakika sahada kalırken, 6 pas arası, 5 ikili mücadele kazanma, 4 top çalma ve 2 uzaklaştırma istatistikleriyle övgü topladı. İngiliz basını, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek vaat ettiğini belirtirken, önümüzdeki yaz transferinin gözde oyuncularından olmaya aday olduğunu vurguladı.
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