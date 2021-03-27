27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'li Attila Szalai İngilizlerin gözdesi! Sezon sonunda...

İngilizlerin gözü Szalai'de!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

'deki başarılı performansını da sürdüren , adından söz ettirmeye başladı. basını, 23 yaşındaki stoperin yaz transfer döneminin gözdesi olacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'deki başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. Macar stoper, ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 90 dakika sahada kalırken, 6 pas arası, 5 ikili mücadele kazanma, 4 top çalma ve 2 uzaklaştırma istatistikleriyle övgü topladı. basını, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek vaat ettiğini belirtirken, önümüzdeki yaz transferinin gözde oyuncularından olmaya aday olduğunu vurguladı.

Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Porto olmazsa...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum
Bulut'un sonunu Kadıköy getirdi! Bulut'un sonunu Kadıköy getirdi!
Ali Koç F.Bahçe'ye yaramadı! İşte o rakamlar... Ali Koç F.Bahçe'ye yaramadı! İşte o rakamlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör