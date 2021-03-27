Fenerbahçe'deki başarılı performansını Macaristan milli takımında da sürdüren Attila Szalai, adından söz ettirmeye başladı. İngiliz basını, 23 yaşındaki stoperin yaz transfer döneminin gözdesi olacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Attila Szalai, Fenerbahçe'deki başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. Macar stoper, Polonya ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 90 dakika sahada kalırken, 6 pas arası, 5 ikili mücadele kazanma, 4 top çalma ve 2 uzaklaştırma istatistikleriyle övgü topladı. İngiliz basını, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek vaat ettiğini belirtirken, önümüzdeki yaz transferinin gözde oyuncularından olmaya aday olduğunu vurguladı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ