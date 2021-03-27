27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Porto olmazsa...

Marega'dan Fener'e yeşil ışık!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği 'dan iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun menajeri ile masaya oturacaklarını dile getirirken, anlaşma olmaması halinde en güçlü alternatifin sarı lacivertliler olduğunu dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin transfer listesinde yer alan 'nın menajeri , ile sözleşme uzatmak için yakında masaya oturacaklarını açıkladı. Aissa, olası bir ayrılık konusunda şimdilik bir açıklama yapmayacağını belirtirken, O Jogo, Marega'nın kulübüyle anlaşamadığı takdirde F.Bahçe'ye transferinin en güçlü ihtimal olduğunu duyurdu. 29 yaşındaki forvet bu sezon 11 gol+5 asistle oynuyor.

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