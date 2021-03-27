27 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Porto olmazsa...
Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Moussa Marega'dan iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun menajeri Porto ile masaya oturacaklarını dile getirirken, anlaşma olmaması halinde en güçlü alternatifin sarı lacivertliler olduğunu dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, Porto ile sözleşme uzatmak için yakında masaya oturacaklarını açıkladı. Aissa, olası bir ayrılık konusunda şimdilik bir açıklama yapmayacağını belirtirken, O Jogo, Marega'nın kulübüyle anlaşamadığı takdirde F.Bahçe'ye transferinin en güçlü ihtimal olduğunu duyurdu. 29 yaşındaki Malili forvet bu sezon 11 gol+5 asistle oynuyor.
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