26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan ilk açıklama! "Ben içinizden birisiyim"

Belözoğlu'dan takıma o konuşma! Ben içinizden birisiyim
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen , ilk antrenmanına çıktı. Belözoğlu antrenmandan önce takıma bir konuşma yaptı. Sezonun sonunun iyi olacağına inandığını dile getiren Belözoğlu, "Ben içinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Teknik Sorumlusu , sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk antrenmanda futbolcularla saha içinde özel bir görüşme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, 'ndeki idman öncesi yapılan toplantının görüntüsünü paylaştı.

Futbolculara hitap eden ve 'de 10 maç kaldığını hatırlatan Belözoğlu, "Bizler, bugünden itibaren son 10 maçın her puanına talip bir şekilde beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına buradaki herkesin inandığına eminim." diye konuştu.

Kendisinin de Fenerbahçe takımında oynadığını hatırlatan Emre Belözoğlu, "İçinizden birisiyim. Beraber oynadığım, bizimle beraber olan, kader birliği yaptığım, çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için keyif alacak, eğlenecek şekilde birbirine inanan ve güvenen bir takım olacağız. 30 hafta buraya kadar getirdik. (Bulut) hoca ve ekibinin de ciddi katkıları var. Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa, bir kişiye, sadece bir ekibe mal edilemez. Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın. İyi olacağına inanıyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'na konuşması sırasında, ile 'in yanı sıra idari menajer eşlik etti.

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İŞTE BELÖZOĞLU'NUN O KONUŞMASI

Belözoğlu'ndan ilk açıklama!

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