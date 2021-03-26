26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdı. Sarı lacivertlilerde Bulut'tan boşalan koltuğa, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirildi. Gelecek sezon takımın başında kimin olacağı merakla beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

'de bu sezon yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de, teknik direktör 'la yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...

Sarı-lacivertli takımda, Bulut'un yerine sezon sonuna kadar sportif direktör görev yapacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...

yönetimi, gelecek sezon takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim bunun için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...

'da yer alan habere göre Başkanı , İtalyan teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...

Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Sarri sesleri! Prensip anlaşması...

62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon 'u çalıştırıp şampiyon yaptı. 'yi de şampiyonu yapan Sarri, 'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı.

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