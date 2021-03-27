27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Michael Kraft takımda kalacağını açıkladı! "Erol Bulut'un onayıyla..."

Kararını böyle duyurdu! Erol Bulut'un onayıyla...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayıran 'de, deneyimli teknik adamın ekibinde bulunan takımda kalacağını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin kaleci antrenörü , görevine devam edeceğini açıkladı.

Kraft yaptığı açıklamada, "'un da onayıyla görevimin devam ettiğini gururla duyuruyorum. Bu süreçte öncelikle Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum. Senden çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

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