Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Michael Kraft takımda kalacağını açıkladı! "Erol Bulut'un onayıyla..."

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, deneyimli teknik adamın ekibinde bulunan Michael Kraft takımda kalacağını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Michael Kraft, görevine devam edeceğini açıkladı.

Kraft yaptığı açıklamada, "Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğini gururla duyuruyorum. Bu süreçte öncelikle Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum. Senden çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

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