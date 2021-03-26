Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mbwana Samatta için müthiş iddia! Eski takımı peşine düştü
Spor Toto Süper Lig'de son düzlükte şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, namlunun ucu forvetlere döndü. Takıma katılan golcülerden beklenen katkıyı alamayan sarı lacivertlilerde, özellikle büyük umutlarla gelen Mbwana Samatta ile yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezon başında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta için flaş iddia... F.Bahçe'nin sezon sonunda 6 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı Samatta'yı 2021-22 öncesi satış listesine koyacağı öğrenildi. Büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve 23 Süper Lig maçında yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun daha önce formasını giydiği Genk'e yakın olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi'nin Tanzanyalı oyuncu için ödenecek bedelin altına düşmeyeceği, yıllık ücretinin ödenmesi halinde kiralama yöntemini de seçebileceği ifade edildi. (Fotomaç)
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