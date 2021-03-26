26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mbwana Samatta için müthiş iddia! Eski takımı peşine düştü

F.Bahçe'de Samatta yolcu! İşte peşindeki takım...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'de son düzlükte şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve teknik direktör ile yollarını ayıran 'de, namlunun ucu forvetlere döndü. Takıma katılan golcülerden beklenen katkıyı alamayan sarı lacivertlilerde, özellikle büyük umutlarla gelen ile yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Sezon başında 'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan için flaş iddia... F.Bahçe'nin sezon sonunda 6 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı Samatta'yı 2021-22 öncesi satış listesine koyacağı öğrenildi. Büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve 23 maçında yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun daha önce formasını giydiği 'e yakın olduğu ileri sürüldü. Yönetimi'nin Tanzanyalı oyuncu için ödenecek bedelin altına düşmeyeceği, yıllık ücretinin ödenmesi halinde kiralama yöntemini de seçebileceği ifade edildi. (Fotomaç)

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