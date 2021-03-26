26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! "Bundan sonra VAR hakemlerinin..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Bu kararın ardından Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç'ten çok çarpıcı sözler geldi. (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! Bundan sonra VAR hakemlerinin...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

GÜRCAN BİLGİÇ - KRİZ YÖNETME KRİZ YARAT

Başkanı bir hafta önce 'un analizini yaparken, büyük bir bölümde olumluydu. Takımın durumu hakkındaki analizlerde, puan tablosundaki sıkıntının sol halkasına koyuyordu genç teknik adamı. Belki de bu nedenle pazartesi değil de, perşembe açıkladı kararını.

Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! Bundan sonra VAR hakemlerinin...

Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; 'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi bileceksiniz. genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi. Onu desteklemesi gereken 'nin de aynı durumda olduğunu ve geçmişten ders alamadığını da gördük bir kez daha.

Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! Bundan sonra VAR hakemlerinin...

İşin sahada bitmediğini, 'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda. Rakipleriniz tüm kötü sonuçlarda saha zemini, hakemler, tribünden edilen küfürler gibi saha ile ilgisi olmayan ayrıntılar ile taraftarlarını meşgul ettiler ve başarılı oldular. Bu ligin oyunu bu ve 'un senaryosunda bunlar hiç olmadı. Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.

Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! Bundan sonra VAR hakemlerinin...

" başarılıdır" diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi. Kritik VAR kararlarını tartışırken, kayıp puan hesabında lider olması gereken bir takımdan ve onun hocasından bahsediyoruz. Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider. Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim.

Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! Bundan sonra VAR hakemlerinin...

EMRE FAKTÖRÜ

Şunu bilin; 'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim. Belözoğlu, görevi kabul ederek, belki de gelecekteki futbol kariyerini ortaya koydu. Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak. taraftarının sahadaki kalbiydi Emre. Bu nedenle kalan haftalarda daha iyimser yorumlar, öfke düzeyi düşük fikirler göreceğiz.

Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! Bundan sonra VAR hakemlerinin...

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

10 maç kaldı. hepsini kazanırsa şampiyon olur. Çünkü Beşiktaş da, Galatasaray da puan kaybedecekler. Bunu başarabilir mi? Taraftarı yanında olursa umut . Yoksa hem hakemler, hem rakipler, hem de kendi taraftarıyla mücadele eden bir takımdan nasıl başarı beklersiniz.

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