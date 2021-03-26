Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! "Bundan sonra VAR hakemlerinin..."

İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda. Rakipleriniz tüm kötü sonuçlarda saha zemini, hakemler, tribünden edilen küfürler gibi saha ile ilgisi olmayan ayrıntılar ile taraftarlarını meşgul ettiler ve başarılı oldular. Bu ligin oyunu bu ve Erol Bulut'un senaryosunda bunlar hiç olmadı. Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.